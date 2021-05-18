Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak. Müthiş final A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapattıkları açıklanan Cenk, Hasic ve Aboubakar'ın yanı sıra, Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Ljajic'in mücadelede görev yapması beklenmiyor. Antalya'da ise Serdar dışında eksik bulunmuyor.

ANTALYA İKİNCİ KEZ FİNALDE

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yaparken, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan Kara Kartallar böylece taraftarına da çifte mutluluk hediye etmek amacında. Öte yandan Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar, son olarak 2010-11 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-00'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

Türkiye Kupası'nı, şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü. G.Saray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, F.Bahçe 6, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisar da birer kez mutlu sona ulaştı.

SONUÇ LİGİ ETKİLEYECEK

Beşiktaş'ın kupayı kazanması ya da kaybetmesi durumunda ligdeki takımların da önümüzdeki sezon planlaması değişecek. Kupayı Beşiktaş'ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda Trabzon ve Sivas, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Antalyaspor'un kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt Avrupa Ligi'ne gidecek. F.Bahçe ve Trabzon, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

AKILLICA OYNAYACAĞIZ

Beşıktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kupa finalinin zamanından dert yandı. Başarılı çalıştırıcı, "Göztepe maçı çok stresliydi, onun 3 gün sonrasında, böyle bir kupa maçını ara vermeden oynatmak çok sağlıklı değil. Oyuncularımız 2 gündür antrenman yapmıyor, sakat ve eksiklerimiz çok fazla ama yine elde olan oyuncularımız en iyisi için mücadeleyi verecekler" dedi. Sergen şöyle devam etti: İşin savunma tarafını iyi yapan bir ekibe karşı oynayacağız. Nasıl bir organizasyon yapmamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, biraz daha akıllı bir oyun anlayışıyla oynayacağız. Biz bile yorulduk oyuncuları siz düşünün...

'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

Antalyaspor'un hocası Ersun Yanal, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtip "Karşımızda ligin şampiyonu olmuş, motivasyonu yüksek bir takım var. Elbette biz de tarihimizde ilk kez bu kupayı kazanmak için uğraşacağız. Gereken çalışmaları yaptık, kendimize güveniyoruz. Umarım güzel bir müsabaka izletiriz" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: BOFFIN, KUDRYASHOV, BÜNYAMİN, EREN, NALDO, NURİ, AMILTON, FREDY, HAKAN, SIDNEY, PODOLSKI

BEŞİKTAŞ: ERSİN, N'SAKALA, VIDA, WELINTON, ROSIER, JOSEF, ATIBA, N'KOUDOU, GHEZZAL, GÖKHAN, LARIN