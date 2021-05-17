Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor...

Finalde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş İzmir'de karşı karşıya geliyor!

Karşılaşma öncesi ve sonrası canlı yayınlar, takımlardan en son haberler, sıcak gelişmeler, özel röportajlar, usta yorumculardan analizler....

Ve Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki dev mücadele 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:45'te naklen ve sadece A Spor'da...

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finalinin heyecanını bütün yönleriyle yaşamak için A Spor'da buluşalım.