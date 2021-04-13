Ziraat Türkiye Kupası final | Tarih belli oldu! İşte dev karşılaşmanın oynanacağı yer

Son dakika haberi...Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. TFF'nin açıkladığı bilgiye göre Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Giriş: 13.04.2021 15:20

18 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması İzmir Göztepe Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'i eleyen Beşiktaş ile Alanyaspor'u eleyen Antalyaspor 18 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın başlama saati de 20.45 olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

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