Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor... Yarı finalde Süper Lig lideri Beşiktaş'ın rakibi son şampiyon Medipol Başakşehir. İki takımda geride bıraktığımız haftada ligde karşı karşıya gelmiş gol düellosunda kazanan ise siyah beyazlılar olmuştu. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinde hedef sezonu çifte kupa ile tamamlamak. Süper Lig'in son şampiyonu Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ise bu yıl kupada şampiyon olup UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.

Saat 20.45'te başlayacak olan BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR maçı A SPOR ve ahaber.com.tr adresimiz üzerinden şifresiz CANLI yayınlanacak. İki takımında maça başlayacağı 11'ler belli oldu.

Vodafone Park'ta saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE - ASPOR

10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Ligde zor günler geçiren Medipol Başakşehir de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor..

Sakatlıkları süren; Caicara, Bolingoli, Fernandes, Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı sağ bek Rafael'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Turuncu lacivertliler, Turgutluspor, Tuzlaspor ve Fenerbahçe'yi geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.

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