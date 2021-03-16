Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını paylaştı. Maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 102. dakikada Larin Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakalarken, Başakşehir'de 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano 2. yarıdaki geri gönüşü getirdi. 102. dakikada ağları sarsan Larin, Beşiktaş'a turu ve finali getirdi.

Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı sonrasında belli olacak.

Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı tarih ve oynanacağı stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci'den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0



21. dakikada N'Koudou'nun pasını alan Ghezzal'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.



22. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N'Koudou'ya çıkardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali'nin pasını alan Demba Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

42. dakikada Hasan Ali'nin pasında, Ndayishimiye'nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.



45+2. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali'nin ortasına, ceza yayı önünde Demba Ba'nın sert şutunda top Utku'nun da müdahalesiyle direğe çarptı ve oyun alanına döndü.



60. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasını kaleci Utku çeldi. Dönen topu Deniz Türüç tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-1





74. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ortasına arka direkte Larin kafayla vurdu. Kaleci Mert Günok, direk dibinde ayaklarıyla topu kornere çeldi.



77. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yerden açtığı ortayı Deniz Türüç topuğuyla arkaya çıkardı. Kale önünde Giuliano müsait pozisyonda yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2



95. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



101. dakikada Atiba'nın pasını sol kanattan bindirme yapan Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic'in yerden pasını alan Larin, düzelterek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-2





Stat: Vodafone

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx



Beşiktaş: Utku xx, Rosier xxx, Welinton xx, Vida xxx, Rıdvan Yılmaz xx (N'Sakala dk. 81 x), Josef xx, Ghezzal xxx (Hasic dk. 100 x), Dorukhan Toköz xx (Ljajic dk. 81 x), Oğuzhan Özyakup xx (Atiba dk. 62 x), N'Koudou xxx (Necip dk. 120 ?), Aboubakar xxx (Larin dk. 46 x)

Yedekler: Ersin, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Ömer Ali xx, Ponck xx (Duarte dk. 106 x), Epureanu x, Hasan Ali xx, Tolga Ciğerci xx (Azubuike dk. 90+3 x), Ndayishimiye xx (Mehmet Topal dk. 105 +1 ?), Visca xx (Aleksic dk. 77 x), Berkay xx (Giuliano dk. 76 xx), Deniz Türüç xx, Demba Ba x (Crivelli dk. 76 x)

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Ravil Tagir, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Aboubakar (dk. 17), Vida (dk. 22), Larin (dk. 101) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 60), Giuliano (dk. 77) (Başakşehir)

Sarı kart: Vida (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ GOLLERİ İZLE

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi kupada yarı final mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu.

Medipol Başakşehir ile oynanan kupa maçında kalede Utku Yuvakuran'a görev veren Yalçın, savunmanın solunda ise Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Hutchinson'ın orta sahadaki görevini ise Dorukhan Toköz yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Ljajic'in yerine Oğuzhan Özyakup hücuma destek vermeye çalışırken, orta sahanın solunda ise Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar, kupanın yarı finalinde ilk 11'de görev aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano ve Crivelli kupa mücadelesinde yedek soyundu.

Bu arada yine lig mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Rafael, kupadaki Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de bu oyuncuların yerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Ponck, kupa mücadelesinde de şans buldu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, maç öncesi sahaya çıkarak bir süre zemini inceledi.

Karşılaşma öncesi bugün vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart tribünde yer aldı.

10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi.

Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.