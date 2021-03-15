Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?

A Spor ekranlarındaki Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final maçlarıyla devam ediyor. Önce Salı akşamı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, ardından da Çarşamba günü Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 2 maç da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Giriş: 15.03.2021 09:59 Güncelleme: 15.03.2021 10:48

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

MAÇLAR A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Antalyaspor-Alanyaspor mücadeleleri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelelerini yönetecek hakemler:

Beşiktaş-Başakşehir (Fırat Aydınus)

Antalyaspor-Alanyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

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