Sivasspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. İşte kritik karşılaşmanın ayrıntıları...

Giriş: 11.02.2021 10:03 Güncelleme: 11.02.2021 10:05

Sivasspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak ve bir üst tura çıkma hedefinde olacak. İşte, Sivasspor Antalyaspor maçının ayrıntıları...

Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

EV SAHİBİNDE 5 EKSİK
Sivasspor, maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.

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Sivasspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Konyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
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