Sivasspor 0-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU (ÖZET VE GOLÜ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürdü. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Antalyaspor, Galatasaray'ı kupanın dışına iten Alanyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor-Antalyaspor mücadelesi ise naklen A Spor'dan yayınlandı.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



34. dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.



36. dakikada Max'ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba'nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada ceza sahası içerisindeki rakibinden topu kapan Bünyamin'in sert şutunda Samba kale önünde topun ağlara gitmesini önledi.



57. dakikada defanstan dönen topla buluşan Max'ın şutunu kaleci Boffin'in kontrol etti.



62. dakikada Orgill'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile hakem Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Ribeiro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

88. dakikada Serdar'ın ortasında ceza sahası içinde Doğukan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali topun filelere gitmesine engel oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan konuk ekip adını bir üst tura yazdırdı.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Kerem, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin