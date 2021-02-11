Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında İttifak Holding Konyaspor'u penaltılarla geçen Beşiktaş yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 13 dakikasında Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor bu gole 17. dakikada Abdülkerim'le karşılık verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda da taraflar skoru değiştiremeyince maç uzatmalara gitti.



Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve kupada yarı finale yükselen son takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

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KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi



BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİ

Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve İlhan Palut getirilmişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.