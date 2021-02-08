Kupada dev maç! Fenerbahçe Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı salı akşamı başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray'a kaybederek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Ligin son şampiyonu Başakşehir ise kupada tur atlayarak kötü gidişe dur demenin peşinde.

Giriş: 08.02.2021 11:53 Güncelleme: 08.02.2021 12:43

ATV ekranlarında muhteşem bir futbol şölenine hazır olun! Ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı yarın akşam 20:45'te başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki karşılaşma yarın akşam 20:45'te başlayacak. Çeyrek final maçları tek maç olarak oynanıyor. Ülker Stadyumu'ndaki maç heyecan fırtınasına sahne olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları oynanacak.

4 karşılaşma ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlarken Galatasaray, Alanya deplasmanına konuk olacak. Sivasspor - Antalyaspor maçının dışında Konyaspor ve Beşiktaş Pazar akşamından sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV'DE!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması Salı akşamı 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Osayi, Valencia, Thiam

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Youssouf, Giuliano, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Crivelli

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