Son dakika | Tuzlaspor - Medipol Başakşehir | A Spor canlı yayın

SON DAKİKA: Tuzlaspor - Başakşehir maçı bugün 13 Ocak Çarşamba günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI ANLATIM

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Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.