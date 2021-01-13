Son dakika | Tuzlaspor - Medipol Başakşehir | A Spor canlı yayın

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Tuzlaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçı ahaber.com.tr'den takip edebilisiniz...

Giriş: 13.01.2021 17:32 Güncelleme: 13.01.2021 18:50

SON DAKİKA: Tuzlaspor - Başakşehir maçı bugün 13 Ocak Çarşamba günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI ANLATIM

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU YOK!

Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Son dakika | Tuzlaspor - Medipol Başakşehir | A Spor canlı yayın
Son dakika: Konyaspor Gaziantep FK maç sonucu: 2-1
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı yarın akşam ATV'de
Galatasaray Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek ZTK'da turladı
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor 2-1 Adana Demirspor MAÇ SONUCU (ÖZET VE GOLLER İZLE)
BİZE ULAŞIN