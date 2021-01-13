Canlı Konyaspor Gaziantep FK maçı | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması

Canlı Konyaspor Gaziantep FK maçı | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde iki Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugün çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor.

Giriş: 13.01.2021 15:28 Güncelleme: 13.01.2021 15:29

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Anicic, Ömer Ali, Ali Karakaya, Eduok, Musa Çağıran, İsmail Güven, Bytyqi, Daci.

Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji, Kubilay, Toşça, Furkan, Güray, Olkowski, Felipe, Castillo, Junior, Cenk.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

İttifak Holding Konyaspor, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Konya temsilcisi, önce Misli.com 2. Lig temsilcisi Manisa FK'yı ardından ise 5. turda Altınordu'yu geçerek son 16 turuna yükseldi.

Gaziantep Futbol Kulübü de 4. turda Serik Belediye'yi, 5. turda da Kocaelispor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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