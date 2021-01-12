Ziraat Türkiye Kupası maçı Sivasspor - Adana Demirspor A Spor CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 18.45'ten başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Giriş: 12.01.2021 18:47 Güncelleme: 12.01.2021 18:47

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Okan, Gökhan İnler, Traore, Sinan, Yunus Akgün, Sedat, Lanzafame

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat 18:45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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