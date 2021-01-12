Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte karşılaşmanın 11'leri...

Giriş: 12.01.2021 19:46 Güncelleme: 12.01.2021 20:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATV CANLI YAYIN

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Youssouf, Zeki, Fofana, Umut, Adem, Kubilay.

GALATASARAY: Fatih, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Diagne

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.

LİG MAÇLARINDA SAHASINDA RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ

Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.

İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli belli oldu! Transferde öncelik Galatasaray'a verilecek İRFAN CAN KAHVECİ'NİN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU! TRANSFERDE ÖNCELİK GALATASARAY'A VERİLECEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası maçı Sivasspor - Adana Demirspor A Spor CANLI izle
Ziraat Türkiye Kupası Bursaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı | Beşiktaş-Çaykur Rizespor’u konuk edecek
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2021 | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman?
BİZE ULAŞIN