Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2021 | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı atv' de!
Naklen yayınlanacak karşılaşması Yeni Malatyaspor – Galatasaray Salı günü saat 20.45'de Malatya, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
YAYIN TARİHİ : 12 OCAK 2021 / SALI
YAYIN SAATİ : 20.45
KUPADA SON 16 TURU MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
12 Ocak Salı:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)