Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2021 | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası son 16 2021 | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı atv’ de!

Giriş: 11.01.2021 10:15 Güncelleme: 11.01.2021 10:58

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı atv' de!

Naklen yayınlanacak karşılaşması Yeni Malatyaspor – Galatasaray Salı günü saat 20.45'de Malatya, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

YAYIN TARİHİ : 12 OCAK 2021 / SALI

YAYIN SAATİ : 20.45

KUPADA SON 16 TURU MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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