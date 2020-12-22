Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 16 turu maçlarının programını açıkladı. İşte kupa maçlarının detayları...

Giriş: 22.12.2020 16:29 Güncelleme: 22.12.2020 17:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı

15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor
18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

13 Ocak Çarşamba

15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor

14 Ocak Perşembe

18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa

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