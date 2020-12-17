Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı A SPOR CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Saat 21'de başlayan mücadele A Spor ekranından şifresiz naklen yayınlanıyor.

Giriş: 17.12.2020 20:25 Güncelleme: 17.12.2020 21:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Güven, Larin, Atakan Üner

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Onur, Alperen, Abdussamed, İbrahim, Suat, Şahin, Ahmet, Asım, Sefa, Mertcan

A SPOR CANLI YAYIN İZLE

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele A Spor ekranında şifresiz ve naklen yayınlanacak.

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