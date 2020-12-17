Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı A SPOR CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Güven, Larin, Atakan Üner
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Onur, Alperen, Abdussamed, İbrahim, Suat, Şahin, Ahmet, Asım, Sefa, Mertcan
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BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele A Spor ekranında şifresiz ve naklen yayınlanacak.