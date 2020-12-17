Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 3-1 yenerek bir üst tura çıktı

Son dakika haberleri... Türkiye Kupası A Spor ekranlarında devam ediyor. Altınordu'yu ağırlayan Konyaspor, 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.

Giriş: 17.12.2020 15:02 Güncelleme: 17.12.2020 15:11

Altınordu'yu ağırlayan Konyaspor, 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.

Türkiye Kupası A Spor ekranlarında devam ediyor.

KONYASPOR 3 GOLLE TURLADI

Süper Lig ekibi Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Altınordu'yu ağırladı.

Mücadelede 1-0 geriye düşen ev sahibi, Ahmet Kandemir, Ömer Ali Şahiner ve Milisovic'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Konyaspor son 16'ya çıkarken, Altınordu kupaya veda etti.

ALTINORDU 1-0 ÖNE GEÇTİ | İZLE

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