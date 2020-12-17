Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 3-1 yenerek bir üst tura çıktı

Altınordu'yu ağırlayan Konyaspor, 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı.
Türkiye Kupası A Spor ekranlarında devam ediyor.
KONYASPOR 3 GOLLE TURLADI
Süper Lig ekibi Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Altınordu'yu ağırladı.
Mücadelede 1-0 geriye düşen ev sahibi, Ahmet Kandemir, Ömer Ali Şahiner ve Milisovic'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Konyaspor son 16'ya çıkarken, Altınordu kupaya veda etti.
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