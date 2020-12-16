Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Trabzonspor-Adana Demirspor maçı A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadele şifresiz ve naklen A Spor ekranından yayınlanıyor.

Giriş: 16.12.2020 17:24 Güncelleme: 16.12.2020 18:30

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Saat 18.15'de başlayan mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Alper Çetin düdük çalıyor.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda oynanacak olan Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 18.15'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Trabzonspor-Adana Demirspor maçı A SPOR CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU GOLLERİ İZLE)
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 5-1
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları | Gaziantep FK-Kocaelispor maç sonucu: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi BB Erzurumspor'da koronavirüs şoku!
BİZE ULAŞIN