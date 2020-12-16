Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Trabzonspor-Adana Demirspor maçı A SPOR CANLI İZLE

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.
Saat 18.15'de başlayan mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Alper Çetin düdük çalıyor.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda oynanacak olan Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 18.15'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.