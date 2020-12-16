Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması | Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçında 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Karacabey Birlikspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21'de başlayacak ve A Spor'dan naklen şifresiz yayınlanacak olan maçta ilk 11'ler belli oldu.

Giriş: 16.12.2020 19:53 Güncelleme: 16.12.2020 20:02

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Karacabey karşısında son 16'ya kalmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Farık, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Öte yandan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

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