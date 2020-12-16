Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 5-1

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 5-1 yenerek kupada yoluna devam etti.

Giriş: 16.12.2020 15:03 Güncelleme: 16.12.2020 15:10

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 5-1 yenerek kupada yoluna devam etti.

GOL | BB ERZURUMSPOR 1-0 ESENLER EROKSPOR

GOL | BB ERZURUMSPOR 2-0 ESENLER EROKSPOR

GOL | BB ERZURUMSPOR 2-1 ESENLER EROKSPOR

GOL | BB ERZURUMSPOR 3-1 ESENLER EROKSPOR

GOL | BB ERZURUMSPOR 4-1 ESENLER EROKSPOR

GOL | BB ERZURUMSPOR 5-1 ESENLER EROKSPOR

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