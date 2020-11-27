Ziraat Türkiye Kupası 5.turda eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleşiyor. Kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alıyor.
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR
ANTALYASPOR - BOLUSPOR
KONYASPOR - ALTINORDU
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR
Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU
GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ
ALANYASPOR - ADANASPOR
GÖZTEPE - BURSASPOR
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR
MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.