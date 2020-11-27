Ziraat Türkiye Kupası 5.turda eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleşiyor. Kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alıyor.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR

ANTALYASPOR - BOLUSPOR

KONYASPOR - ALTINORDU

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ

ALANYASPOR - ADANASPOR

GÖZTEPE - BURSASPOR

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR

MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.