Konyaspor 7-0 Manisa FK | Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor, evinde Manisa FK'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Konyaspor'un 7-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Konya'nın golleri 9' 42' 81' Hurtado, 15' Eduok, 31' Uğur Demirok, 50', 79' Daci'den geldi.
Bu skorla bir üst tura kalan taraf Konyaspor oldu.
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İKİM TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
KONYASPOR: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya
MANİSA FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan
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