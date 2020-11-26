Konyaspor 7-0 Manisa FK | Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor, evinde Manisa FK'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Konyaspor'un 7-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Konya'nın golleri 9' 42' 81' Hurtado, 15' Eduok, 31' Uğur Demirok, 50', 79' Daci'den geldi.

Bu skorla bir üst tura kalan taraf Konyaspor oldu.

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GOL | KONYASPOR 1-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 2-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 3-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 4-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 5-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 6-0 MANİSA FK

GOL | KONYASPOR 7-0 MANİSA FK

İKİM TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

KONYASPOR: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya

MANİSA FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan

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