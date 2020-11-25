Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eledi

A Spor'un naklen yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Karacabey Belediyespor, Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'u penaltı atışlarında eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Giriş: 25.11.2020 18:09 Güncelleme: 25.11.2020 18:17

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor.

Bu bağlamda Hatayspor, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan turda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un golleri 25'te Soner, 80'de Akintola'dan geldi. Karacabey'in golleri ise 20' Temel, 63' Ömer'den geldi.

120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada penaltılara geçildi ve bir üst tura kalan taraf Karacabey Belediyespor oldu. (4-5)

KARACABEY'İN İLK GOLÜ | İZLE

HATAYSPOR SKORU EŞİTLEDİ | İZLE

KARABEY 2-1'LE ÖNE GEÇTİ | İZLE

HATAYSPOR 2 KARACABEY 2 | İZLE

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