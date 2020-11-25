Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u eledi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor.

Bu bağlamda Hatayspor, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan turda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un golleri 25'te Soner, 80'de Akintola'dan geldi. Karacabey'in golleri ise 20' Temel, 63' Ömer'den geldi.

120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada penaltılara geçildi ve bir üst tura kalan taraf Karacabey Belediyespor oldu. (4-5)

KARACABEY'İN İLK GOLÜ | İZLE

HATAYSPOR SKORU EŞİTLEDİ | İZLE

KARABEY 2-1'LE ÖNE GEÇTİ | İZLE

HATAYSPOR 2 KARACABEY 2 | İZLE

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