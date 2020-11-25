Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura adını yazdırdı.

Gaziantep FK'ya turu getiren golleri Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geldi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında 3-0 galip gelerek evinde sürprize izin vermedi. Ev sahibi ekibe turu getiren goller Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir'den geldi.

GAZİANTEP FK'NIN 1. GOLÜ | İZLE

GAZİANTEP FK 2-0 YAPTI | İZLE

GAZİANTEP FK SKORU 3-0'A GETİRDİ | İZLE

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