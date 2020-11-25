Antalyaspor - Pendikspor (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçınca Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Antalyaspor - Pendikspor maçını canlı izlemek için ahaber.com.tr'deki haberimizi takip ediniz.

Giriş: 25.11.2020 19:02 Güncelleme: 25.11.2020 19:04

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçınca Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Antalyaspor - Pendikspor maçını canlı izlemek için ahaber.com.tr'deki haberimizi takip ediniz.

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Veysel, Omar, Mert, Hakan, Nuri, Ribeiro, Gökdeniz, Ali Eren, Jahovic

Pendikspor: Mehmet, Erdinç, Süheyl, Ercüment, Atakan, Fatih, Yaser, Oktay, Emirhan, Mahmut Caner, Gökhan

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