Esenler Erokspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü eledi

Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Süper Lig ekibi Fathi Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sürprize imza atan Esenler Erokspor, A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

Giriş: 24.11.2020 16:57 Güncelleme: 24.11.2020 18:54

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Türkiye'nin Ziraat Türkiye Kupası heyecanını arttıran A Spor'un naklen yayınladığı maçta büyük bir sürprize imza atıldı.

İSTANBUL'DA ESENLER FIRTINASI

Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı başardı.

Kupada turlayan Esenler Erokspor'un golleri 14. dakikada Samet Dağlı, 35. dakikada Aziz Kızılgün ve 75. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

ESENLER EROKSPOR'UN 1. GOLÜ | İZLE

ESENLER EROKSPOR'UN 2. GOLÜ | İZLE

ESENLER EROKSPOR'UN 3. GOLÜ | İZLE

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Esenler Erokspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü eledi
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