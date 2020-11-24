Esenler Erokspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü eledi

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Türkiye'nin Ziraat Türkiye Kupası heyecanını arttıran A Spor'un naklen yayınladığı maçta büyük bir sürprize imza atıldı.
İSTANBUL'DA ESENLER FIRTINASI
Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı başardı.
Kupada turlayan Esenler Erokspor'un golleri 14. dakikada Samet Dağlı, 35. dakikada Aziz Kızılgün ve 75. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.
ESENLER EROKSPOR'UN 1. GOLÜ | İZLE
ESENLER EROKSPOR'UN 2. GOLÜ | İZLE
ESENLER EROKSPOR'UN 3. GOLÜ | İZLE
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