Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u penaltılarda eledi

Adanaspor ile Sakaryaspor, A Spor'un naklen yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarına giden maçta 4-3 ile gülen Adanaspor oldu.

Giriş: 24.11.2020 21:54 Güncelleme: 24.11.2020 22:01

Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikası berabere biten Ziraat Türkiye Kupası maçı uzatmalara gitti. Uzatmada da karşılıklı birer gol bulan Adanaspor ile Sakaryaspor 2-2 ile penaltılara gitti. Penaltılarda gülen ev sahibi Adanaspor oldu.

90 DAKİKA 1-1 BİTTİ

Sakaryaspor, Adana deplasmanında Abdulaziz Solmaz'ın 30. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Adanaspor ise 35. dakikada Ozan Papaker skoru eşitledi.

90. dakikası eşitlikle biten karşılaşma uzatmalara gitti.

2-2 İLE PENALTILARA GİDİLDİ

112. dakikada Sakaryaspor Mehmet Boztepe ile bir kez daha öne geçti. Umudunu kesmeyen Adanaspor, Cenk Alpteki le 115'te skoru yeniden eşitledi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

ADANASPOR TURLADI

Adanaspor, penaltı atışlarında Sakaryaspor'u 4-3 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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