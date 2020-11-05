Yeni Malatyaspor Hopaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı A Spor'da devam ediyor.

Kupanın 3. tur maçında Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor karşılaştı. Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı müsabakada gülen Yeni Malatyaspor oldu.

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada sarı-siyahlı takımın golleri 66. dakikada Afriyie Acquah ve 79. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor adını 4. tura yazdırdı.

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Hadebe, Murat Akça, Erşan, Bülent, Mustafa, Acquah, Ruben, Lukoki, Olcay Şahan, Umut Bulut

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre, Güray, Eray, Furkan, Oğuzhan, Doğukan, Doğan, Yücel, Tugay, Mertcan

YENİ MALATYASPOR'UN İLK GOLÜ | İZLE

YENİ MALATYASPOR 2-0 YAPTI | İZLE