Yeni Malatyaspor Hopaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor,, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor'u ağırladı. A Spor'un yayınladığı maçı 2-0 kazanan Yeni Malatyaspor, bir üst tura yükseldi.

Giriş: 05.11.2020 18:05 Güncelleme: 05.11.2020 20:25

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı A Spor'da devam ediyor.

Kupanın 3. tur maçında Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor karşılaştı. Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı müsabakada gülen Yeni Malatyaspor oldu.

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada sarı-siyahlı takımın golleri 66. dakikada Afriyie Acquah ve 79. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor adını 4. tura yazdırdı.

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Herrera, Hadebe, Murat Akça, Erşan, Bülent, Mustafa, Acquah, Ruben, Lukoki, Olcay Şahan, Umut Bulut

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre, Güray, Eray, Furkan, Oğuzhan, Doğukan, Doğan, Yücel, Tugay, Mertcan

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