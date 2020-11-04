HES kablo Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Yomraspor'u 5-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor.

Günün önemli maçında HES Kablo Kayserispor sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yomraspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde ligde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekiipte teknik direktör olarak sahaya Ömer Faruk Mahir çıktı.

Büyükşehir Belediye Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

EMRE DEMİR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, karşılaşmada 2 gollk performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımın diğer golleri ise Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar ve Denis Alibec'ten geldi.

Bu sonuçla Kayserispor kupada adını 4. tura yazdırdı.

İLK GOL KAYSERİSPOR'DAN | İZLE

KAYSERİSPOR SKORU 2-0 YAPTI | İZLE

KAYSERİ'DE FARK 3 OLDU | İZLE

KAYSERİSPOR 4-0 YAPTI | İZLE

İŞTE MAÇI BİTİREN 5. GOL | İZLE