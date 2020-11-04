Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük, Neşehir Belediyespor'u penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.

Giriş: 04.11.2020 14:53 Güncelleme: 04.11.2020 18:25

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarında heyecan son sürat devam ediyor.

Günün ma��ında Fatih Karagümrük, evinde Nevşehir Beldiyespor'u ağırladı.

Karagümrük'ün golleri 31. dakikada Muhammed Pehlivan, 104. dakikada Koray Altınay'dan geldi. Nevşehir Belediyespor ise 30. dakikada Burak Taşdemir, 97. dakikada Emre Torun ile golerii buldu.

PENALTILARDA KAZANAN KARAGÜMRÜK

Tek maçlı eleme sistemiyle oynanan turda penaltılardan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Karagümrük, bir üst tura kalan ekip oldu.

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İLK GOL NEVŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN | İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK SKORU EŞİTLEDİ | İZLE

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 2-1 YAPTI | İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK PES ETMEDİ 2-2 | İZLE

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