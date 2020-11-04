Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarda turladı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarında heyecan son sürat devam ediyor.
Günün ma��ında Fatih Karagümrük, evinde Nevşehir Beldiyespor'u ağırladı.
Karagümrük'ün golleri 31. dakikada Muhammed Pehlivan, 104. dakikada Koray Altınay'dan geldi. Nevşehir Belediyespor ise 30. dakikada Burak Taşdemir, 97. dakikada Emre Torun ile golerii buldu.
PENALTILARDA KAZANAN KARAGÜMRÜK
Tek maçlı eleme sistemiyle oynanan turda penaltılardan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Karagümrük, bir üst tura kalan ekip oldu.A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
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