B.B Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor (CANLI YAYIN)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Karaköprü Belediyespor Zirat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karaköprü Belediyespor maçının canlı yayını için ahaber.com.tr'yi takip ediniz.

Giriş: 03.11.2020 18:07

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Mehmet Uçar, Mayega, Sissoko, Osman, Sadiku, Hamroun, Rashad Muhammed

Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

B.B Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor (CANLI YAYIN)
Balıkesirspor-Esenler Erokspor maç sonucu: 5-6
Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu
BİZE ULAŞIN