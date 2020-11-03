B.B Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Mehmet Uçar, Mayega, Sissoko, Osman, Sadiku, Hamroun, Rashad Muhammed
Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan