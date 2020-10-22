Belediye Derincespor - Çankaya FK maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti. Derince Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı

GOL | BLD. DERİNCESPOR 1-0 ÇANKAYA FK

GOL | BLD. DERİNCESPOR 2-0 ÇANKAYA FK

GOL | BLD. DERİNCESPOR 3-0 ÇANKAYA FK

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