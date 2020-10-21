Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'u 2-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u konuk etti.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Çağatay Lakot düdük çalıyor. Lakot'un yardımcılıklarını ise Oğuz Akyüz ile Çağrıcan Pazarcıklı yapıtı.
FETHİYESPOR 90+4'TE TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının 21. dakikasında Murat Can Bölükbaşı penaltıdan bulduğu golle Nazilli Belediyespor'u öne geçirdi.
Golün hemen ardından toparlanan ev sahibi Fethiyespor, 30. dakikada Yakup Alkan ile eşitliği sağladı.
Maçın uzatmaya gideceği beklenirken 90+4'te sahneye çıkan Anıl Gir sahneye çıktı. Fethiyespor adına skoru 2-1'e getiren Anıl Gir, takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura taşıdı.
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