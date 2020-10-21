Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'u 2-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor, Fethiye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenen Fethiyespor, bir üst tura yükseldi.

Giriş: 21.10.2020 19:13 Güncelleme: 21.10.2020 21:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. Tur mücadelesinde Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u konuk etti.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Çağatay Lakot düdük çalıyor. Lakot'un yardımcılıklarını ise Oğuz Akyüz ile Çağrıcan Pazarcıklı yapıtı.

FETHİYESPOR 90+4'TE TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının 21. dakikasında Murat Can Bölükbaşı penaltıdan bulduğu golle Nazilli Belediyespor'u öne geçirdi.

Golün hemen ardından toparlanan ev sahibi Fethiyespor, 30. dakikada Yakup Alkan ile eşitliği sağladı.

Maçın uzatmaya gideceği beklenirken 90+4'te sahneye çıkan Anıl Gir sahneye çıktı. Fethiyespor adına skoru 2-1'e getiren Anıl Gir, takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura taşıdı.

GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor GOL | FETHİYESPOR 0-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR
GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor GOL | FETHİYESPOR 1-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR
GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor GOL | FETHİYESPOR 2-1 NAZİLLİ BELEDİYESPOR

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