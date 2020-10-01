TFF açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak!

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.

Giriş: 01.10.2020 15:26 Güncelleme: 01.10.2020 16:47

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonundaki tüm eşleşmeler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

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