Trabzonspor Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı

Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası finalinde İstanbul'daki Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FIRTINA İLK YARIYI TEK GOLLE GEÇTİ

Trabzonspor 25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçti. Orta sahadan Sosa'nın uzun pasıyla çıkan bordo mavililerde Sörloth sol kanatta topla buluştu. Süper Lig'in gol kralı Sörloth'un ceza sahasına gönderdiği topa, kaleci önüne kayarak buran Abdülkadir Ömür, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karadeniz Fırtınası, ilk 45 dakikanın kalan dakikalarına birçok pozisyon bulsa da gole çeviremedi.

Türkiye Kupası finalinin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

KUPA BEYİ TRABZONSPOR

Trabzonspor, mücadelenin son dakikasında bir gol daha buldu. Trabzonspor, Sörloth ile durumu 2-0'a getirdi.

90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek zafere ulaştı.

TRABZONSPOR 9. KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.