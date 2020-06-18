Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 1-0 devirdiği Antalyaspor'u konuk etti. Alanyaspor, ikinci maçta aldığı 4-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Alanyaspor, Papiss Cisse'nin 15. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kontrolünü eline alan Alanyaspor, 2. golü de çok geçmeden buldu.

Antalyaspor'un umutlarını yıkan gol Ceyhun Gülselam'dan geldi. Gelişen Alanyaspor atağında A. Bakasetas'ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam, 25. Dakikada skoru 2-0 yaptı.

2. YARIDA DA ALANYASPOR RÜZGARI ESTİ

İlk golün sahibi Papiss Cisse, 2. yarıya da damga vurdu. Mücadelenin 46. dakikasında gönderilen uzun topa hareketlenen Papiss Cisse, kalecinin üzerinden aşırtarak takımının 3. golünü kaydetti.

Antalyaspor savunmasının durduramadığı Papiss Cisse, 49. dakikada hat-trick yaptı. Papiss Cisse kendisinin 3. Takımının 4. golünü atarak adeta maçı bitirdi.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLDU

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un rakibi oldu.