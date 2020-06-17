Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Sörloth göndermesi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından Sörloth'un Emre Belözoğlu'na yaptığı 'sus' işaretiyle paylaşım yapılarak "Finaldeyiz" denildi.

Giriş: 17.06.2020 00:20

İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-1 deviren Trabzonspor, resmi Twitter hesabından göndermeli paylaşımda bulundu. Emre Belözoğlu ile tartışan Norveçli golcü Sölroth 'sus' işareti yapmıştı. Attığı 2 golle takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale taşıyan Sörloth'un hareketi ile Twitter'da paylaşımda bulunuldu.

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"FİNALDEYİZ"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek sayısı Deniz Türüç'ten geldi.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sörloth'un 'sus işareti' yaptığı bir fotoğrafı paylaşan bordo-mavili ekip, "Finaldeyiz" notunu düştü.

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