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Son dakika: Kırklareli - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'un konuğu oluyor. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak, ASpor ekranlarında olacak. Kritik mücadelenin 11'leri de belli oldu. İşte Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı 11'leri...

Giriş: 05.02.2020 13:32 Güncelleme: 05.02.2020 13:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'un konuğu oluyor. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak verilecek. Kritik karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala iki takımın 11'i de belli oldu. İşte Fenerbahçe ve Kırklarelispor'un sahaya çıkacağı 11'ler...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Harun, Isla, Jailson, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt Erdinç

KIRKLARELİ'NİN 11'İ

İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer,

SAAT 14.30'DA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe ile Kırklareli'nin kozlarını paylaşacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı saat 14.30'da başlayacak. Canlı yayın şifresiz olarak ASpor ekranlarında olacak.

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