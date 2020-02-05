Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'un konuğu oluyor. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak verilecek. Kritik karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala iki takımın 11'i de belli oldu. İşte Fenerbahçe ve Kırklarelispor'un sahaya çıkacağı 11'ler...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Harun, Isla, Jailson, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt Erdinç

KIRKLARELİ'NİN 11'İ

İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer,

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