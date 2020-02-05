Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jimmy Durmaz, içeriye doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru top ile Alanyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çıkardığı ortaya Belhanda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yar��sını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde bitirdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0

70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur xx, Tzavellas xxx, Caulker xxx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xxx, Efecan xxx, Bakasetas xxx (Musa Çağıran dk. 82 ?), Bammou xx (J. Fernandes dk. 46 xxx), Cisse xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Salih Uçan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan x, Şener x, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes x (Mariano dk. 46 xx), Lemina x, Taylan x, Sekidika x (Adem Büyük dk. 62 x), Jimmy Durmaz xx, Belhanda x (Ömer Bayram dk. 81 ?), Onyekuru x

Yedekler: Muslera, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Andone,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray)