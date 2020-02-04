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Trabzonspor - Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı | CANLI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Taraftarlar 20.30'da başlayan mücadeleyi A Spor ve ahaber.com.tr ekranından canlı olarak izleyebilirler.

Giriş: 04.02.2020 19:10 Güncelleme: 04.02.2020 20:37

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayan mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen...

Taraftarlar 20.30'da başlayan mücadeleyi A Spor ve ahaber.com.tr ekranından canlı olarak izleyebilirler.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad

Müsabaka ahaber.com.tr ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

BİR SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

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