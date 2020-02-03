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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları salı günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Salı günü Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Giriş: 03.02.2020 12:03 Güncelleme: 03.02.2020 12:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Tüm maçlar A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

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