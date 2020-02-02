Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Buna göre maçların tarihleri ve müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

4 ŞUBAT SALI

Trabzonspor-BB Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 ŞUBAT PERŞEMBE

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Yayın hakkı Turkuvaz Medya Grubu'nda olan Ziraat Türkiye Kupası maçları çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Maçlar şifresiz ATV ve A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.