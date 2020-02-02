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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalin ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Şubat, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Maçlar ATV ve A Spor ekranında şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Giriş: 02.02.2020 15:34 Güncelleme: 02.02.2020 15:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Buna göre maçların tarihleri ve müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

4 ŞUBAT SALI

Trabzonspor-BB Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 ŞUBAT PERŞEMBE

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Yayın hakkı Turkuvaz Medya Grubu'nda olan Ziraat Türkiye Kupası maçları çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Maçlar şifresiz ATV ve A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

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