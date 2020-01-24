Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu etabı sona ererken, gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Bu turda mücadele edecek takımlar belli olurken, kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor seri başı takımlar olacak. Seri başı olmayan takımlar ise Sivasspor, Kırklarelispor, Erzurumspor ve Alanyaspor...

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - B.B. Erzurumspor

Kırklarelispor - Fenerbahçe

- Sivasspor

Alanyaspor -

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Erzurumspor v Kırklarelispor - Fenerbahçe

Sivasspor - v Alanyaspor

MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak..