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Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor | Canlı

İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında kendi evinde lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Giriş: 23.01.2020 14:00 Güncelleme: 23.01.2020 14:42

İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında kendi evinde lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-1 Demir Grup Sivasspor

MAÇIN 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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