Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor | Canlı

İlk maçı deplasmanda 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında kendi evinde lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
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BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-1 Demir Grup Sivasspor
MAÇIN 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.
Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ
*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.
*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.