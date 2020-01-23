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Denizlispor - Trabzonspor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Trabzonspor maçı canlı izlemek için haberimizi takipte kalın.

Giriş: 23.01.2020 15:57 Güncelleme: 23.01.2020 17:05

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor ve artık son çeyrek finalistler de belli oluyor. Son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bir başka Süper Lig ekibi Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Serkan , Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, A. Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan

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