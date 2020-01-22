Göztepe-Antalyaspor | Canlı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Göztepe, Antalyaspor ile karşılaşıyor. İlk maçı deplasmanda 4-3 kaybeden Göztepe'de hedef tur biletini kapmak.



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İŞTE İLK 11'LER!

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Deniz

ANTALYASPOR: Ferhat, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyanin

WILCZEK GÖZ-GÖZ'DE

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

ADEM GÜLÜM ANTALYASPOR'DA!

Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.