Beşiktaş - Erzurumspor CANLI İZLE

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan, Nkodou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan Ayaroğlu

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

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