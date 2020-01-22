Beşiktaş 2-3 Erzurumspor MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit'e aktardı. Mücahit'in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1.

9. dakika N'Koudou'nun sol kanattan kesiği ortada Umut'un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.



12.dakikada N'Koudou'nun uzun ortasında Diaby'nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.



20. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.

KARŞILAŞMADA KAYDEDİLEN GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Kupa maçının ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olan siyah beyazlılar, ideal kadrosuyla sahada yer aldı. Abdullah Avcı, hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen maçın kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Avcı; Vida'nın yerine Enzo Roco, Reboco'nun yerine Diaby, Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir'i sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı; savunmayı Gökhan Gönül, Enzo Roco, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahayı Elneny ve Oğuzhan Özyakup'tan kuran Avcı, hücum hattının sağında Diaby, 10 numara pozisyonunda Ljajic, sol açıkta ise N'Koudou'ya şans verdi. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Umut Nayir oldu.

BEŞİKTAŞ İDEAL KADROSUYLA SAHADA

Kupanın ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideale yakın kadrosuyla sahada yer aldı. Abdullah Avcı; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Victor Ruiz, Mohamed Elneny, N'Koudou ve Ljajic gibi as oyuncularını sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah beyazlılarda BB Erzurumspor karşısında stoper tandemi de değişti. Sezon başından beri Vida'nın içinde yer aldığı stoper tandemi, Erzurum karşısında değişti. Vida'yı yedek kulübesine çeken Avcı, savunmanın göbeğinde Roco ve Ruiz ikilisini oynattı. İki oyuncu bu sezon içinde ilk kez birlikte forma şansı buldu. İki oyuncu daha önce Vida'nın yanında değişmeli olarak görev almıştı. Ayrıca savunmada genç oyuncu Erdoğan Kaya da forma şansı bulmuştu.



DOUGLAS YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Douglas, Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlığın ardından 16 maçta formasından uzak kalmıştı. Sakatlığı atlatan Brezilyalı bek oyuncusu, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna dahil edilmiş ancak süre almamıştı. Sakatlığı tamamen atlatan Douglas, BB Erzurumspor maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

KARIUS'A TEPKİ

Beşiktaş'ta maç öncesinde ısınmaya çıkan Loris Karius, taraftarın tepkisini maruz kaldı. Isınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine çıkan Alman file bekçisi, az sayıdaki taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Karius, Demir Grup Sivasspor maçında da yediği hatalı golün ardından maç içinde ayağına top geldiği anlarda ıslıklanmıştı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Siyah beyazlı taraftarlar, hafta içi oynanan mücadeleye fazla ilgi göstermedi.



BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN OYUNCULARA MESAJ

Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.